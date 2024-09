"Raffica di legnate al granchio blu. Così Sganapino sconfigge l’alieno"

"Abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, cercare di tenere alto il morale dei pescatori che stanno affrontando una situazione drammatica. Il teatro è anche questo, impegno sociale. Impegno magari raccontato con ironia, nel tentativo di strappare un sorriso", a parlare è Massimiliano Venturi, burattinaio da 20 anni. Un esempio del suo forte legame con il territorio e il Delta traspare nella rassegna rassegna culturale ’Teatri sull’acqua’, durante la quale è andata in scena ’Sganapino contro il granchio blu’ al lido di Volano.

Come è nata l’idea?

"Il teatro è un’arte, un mestiere popolare, deve essere secondo il mio pensiero impegnato, legato al mondo che è attorno a noi. Come non scrivere una rappresentazione sul granchio blu, il killer delle vongole che ha messo in ginocchio un’economia, che ha distrutto il mondo della pesca, fonte di reddito per migliaia di famiglie a Goro e Comacchio"

Conosce questi territori?

"Sì, molto bene. Io vivo nelle valli di Comacchio, il Delta del Po è da sempre un ambiente che amo e che metto anche in scena. Io sono di Sant’Alberto, a Ravenna, e amo queste zone dove terra, acqua e cielo si fondono"

’Sganapino contro il granchio blu’, un po’ un modo per esorcizare quello che succede

"Certo, non possiamo certo risolvere noi questa maledizione che ha messo in ginocchio un settore, con famiglie senza più i soldi per tirare avanti, il rischio che si creino nei paesi coinvolti problemi sociali. Nel nostro piccolo, con le teste di legno, abbiamo voluto almeno dare un segnale di speranza. Magari abbiamo contribuito a tenere accesi i riflettori, perché le istituzioni, i ricercatori alla fine riescano ad avere la meglio in questa così difficile battaglia"

Perché ha scelto Sganapino per fronteggiare l’alieno con tenaglie e corazza?

"E’ una delle maschere più amate del repertorio dei burattini ed anche una delle più conosciute"

‘Sganapar’ in bolognese significa mangiare a quattro palmenti. Alla fine sarà lui a ’mangiarsi’ il granchio?

"Nella rappresentazione ad avere la meglio è il burattino che riempie di legnate il granchio blu. Per ora Sganapino è l’unico a spuntarla con il crostaceo. Mi auguro che anche nella realtà prima o poi succeda la stessa cosa. Me lo auguro per tutte quelle famiglie che ora lottano per vivere".