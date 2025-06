Raffiche di pioggia e vento, disagi in tutta la provincia

Forti raffiche di vento, pioggia e in alcuni casi grandine, hanno causato danni in tutta la provincia. Soprattutto a Cento, Copparo e Bondeno, rami e piante di grosse dimensioni si sono abbattute sulle strade, costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi. Anche ad Argenta sono caduti degli alberi nelle vie Matteotti ed Argine Marino. Sempre in questo territorio, i residenti hanno segnalato l’interruzione dell’energia elettrica. In città sono caduti alberi e rami nella zona di Francolino, ma anche nell’immediata periferia. Il centralino dei vigili del fuoco è stato bersagliato dalle chiamate. Il fronte temporalesco ha attraverso Cento, Ferrara, poi si è diretto verso i lidi, dove non sono mancati i disagi, con qualche strada allagata. Per fortuna non ci sono stati feriti, anche se i disagi in tutta la provincia sono stati notevoli. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare senza sosta per rispondere a tutte le chiamate. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte. Stamattina potrebbe essere necessario effettuare altri controlli su alberi pericolanti.