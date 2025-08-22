Raffiche di vento e pioggia forte. Alberi sulle strade, vigili al lavoro

Raffiche di pioggia e vento in un passaggio di maltempo che ha lasciato danni sull’ampio territorio di Bondeno. Tutto è successo ieri tra le 12.40 e 13. Dai centri storici alle campagne, la perturbazione atmosferica ha scosso capoluogo e frazioni, impegnando nel pomeriggio e fino a tarda sera, due squadre dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno e uomini e mezzi arrivati dalla centrale di Ferrara per intervenire su un tetto, con tegole pericolanti, in un’abitazione di via Nazario Sauro. L’arrivo improvviso del temporale, con raffiche potenti e turbini, ha spaccato alberi e rami che sono caduti sulle strade e sulle piste ciclabili. Ha poi piegato diversi cartelli stradali e addirittura danneggiato il semaforo di via Borgatti, creando difficoltà al passaggio delle auto confuse dal semaforo in tilt. Il vento forte ha purtroppo danneggiato il tetto in un’abitazione ma anche diversi magazzini e spazi esterni di alcune aziende agricole nelle campagne.

Le segnalazioni si sono susseguite a raffica per tutto il pomeriggio, per cui non è ancora possibile fare un bilancio complessivo delle richieste e degli interventi. Di fatto, l’immediatezza del lavoro dei pompieri di Bondeno si è concentrata subito su tutto quello che era basato sulla necessità di garantire, il più velocemente possibile, la sicurezza dei cittadini. Ecco dunque che sono intervenuti a Santa Bianca, in zona Capitello, dove un albero spezzato era caduto sulla strada provinciale che collega Bondeno a Cento creando un forte pericolo per la circolazione. Rami spezzati anche in piazza Martiri, nella zona dell’acquedotto, nel Quartiere del Sole, che caduti sulla strada creavano pericolo e anche in via Granatieri di Sardegna. Un lavoro lunghissimo ed impegnativo per i vigili del fuoco, al quale l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, impegnato a contribuire alla raccolta delle segnalazioni, ha affiancato gli addetti del comune e di Alba Verde, l’azienda che gestisce il verde per l’ente, che ha messo in campo due squadre.

Claudia Fortini