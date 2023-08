Ragazze fermano lo scippatore "Lo abbiamo bloccato in tre Lui ci picchiava, attimi terribili"

di Valentina Reggiani

"Sono stati i dieci minuti più lunghi e terribili della nostra vita". Sono ancora sotto choc le tre giovani amiche aggredite mercoledì sera, sui viali di Modena, da un uomo in bicicletta che ha provato a rapinarle. Le ragazze, con grande coraggio, hanno inseguito lo scippatore e sono riuscite a bloccarlo fino a quando non sono arrivate le forze dell’ordine. L’uomo, però, nel tentativo di liberarsi le ha colpite con una raffica di pugni.

"Stavamo accompagnando a casa dopo l’aperitivo un’amica – raccontano Elisabetta Noto e Marlin Venturelli, 25 anni – e ci eravamo fermate a chiacchierare un po’. A un tratto un uomo ci si è affiancato in bici e mi ha strappato la borsa – dice Elisabetta – Istintivamente gli sono corsa dietro. Anche Marlin è stata colta dall’istinto di fermarlo: lo ha tirato per la maglietta e lui è caduto a terra. A quel punto ha iniziato a tirarci calci e pugni: voleva liberarsi. Ha continuato a dimenarsi – spiegano le giovani – ma noi abbiamo continuato a tenerlo fermo e intanto la nostra amica ha chiamato la polizia".

"Io – ripercorre Marlin – gli sono saltata addosso, l’altra nostra amica lo ha tenuto fermo per le spalle. Siamo cadute tutte e tre a terra nel tentativo di bloccarlo e mentre lui si divincolava, mi ha fatto sbattere la testa sul pavimento. Ha anche cercato di strozzarmi mentre tirava pugni alle mie amiche. Mi ha sferrato cazzotti sullo stomaco, ma sia io che le altre abbiamo resistito fino all’ultimo".

"Abbiamo avuto tanta paura – concludono le amiche – ma per fortuna non era armato. Ora ci fanno male il petto, le gambe, le braccia. Passata l’adrenalina sentiamo tutto il dolore e la paura, ma ne è valsa la pena perché lo hanno preso".

L’uomo, un albanese di 42 anni, è stato arrestato: aveva precedenti condanne definitive per furto, ricettazione, illecita detenzione di droga, agevolazione all’esercizio della prostituzione, nonché evasione. Ieri mattina il giudice ha disposto gli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre. "Speravamo finisse in carcere – commentano le due amiche – Ormai non si può più camminare tranquille".