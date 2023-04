Ragazze senza contratto, chiuso night club

Chiusura e sanzioni per un locale notturno, e una multa per un ristorante cinese. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti che sono stati assunti nell’ambito dei controlli straordinari effettuati sulla costa dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, con l’ausilio dei reparti speciali dell’Arma (Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, Nucleo Antisofisticazione e Sanità Nas di Bologna e Stazione Forestale di Comacchio). L’attività che si è svolta tra la nottata e la mattinata di ieri era volta alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere ed in particolare per verificare il rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro e sanitarie negli esercizi commerciali e nei locali notturni del litorale.

Tra le attività controllate, un night club della zona. All’interno della struttura, gli uomini dell’Arma hanno identificato cinque lavoratrici e dieci avventori. Al termine delle necessarie verifiche, i militari hanno accertato violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Nello specifico, nel locale erano presenti tre ‘figuranti di sala’ che non sono risultate essere regolarmente assunte: quindi, lavoravano ‘in nero’ per il night club. Inoltre, i carabinieri hanno rilevato che nel locale non era presente il documento valutazioni rischi (Dvr) come previsto dalla normativa. Ma non solo. Erano state servite bevande alcoliche ad avventori che non risultavano soci del circolo stesso, che ha forma giuridica di Associazione di promozione sociale. A seguito delle irregolarità rilevate, l’attività è stata sospesa e sono state anche elevate sanzioni amministrative per oltre 10mila euro. I controlli hanno interessato anche un’altra attività, ossia un ristorante cinese di Porto Garibaldi. In questo caso, il titolare è stato sanzionato amministrativamente, in quanto non aveva rispetta le procedure di tracciabilità di alcuni prodotti previste. L’attenzione degli uomini dell’Arma si è anche concentrata sulla sicurezza stradale.

Nell’ambito del servizio straordinario sono stati complessivamente controllati trenta autoveicoli e quarantasei persone ritenute di interesse operativo. Due persone sono state segnalate alla Prefettura: si tratta di un sessantenne per guida in stato di ebbrezza (al quale è stata ritirata la patente), e un trentenne per uso personale di stupefacenti; quest’ultimo, infatti, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e cocaina. Dunque, è questo l’esito dell’ultimo servizio, in ordine di tempo, di controllo straordinario effettuato sulla costa.

Valerio Franzoni