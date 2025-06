Ragazzi a lezione con la Protezione Civile

Si è chiuso il Campo Scuola "Anch’io Sono la Protezione Civile", cominciato domenica scorsa col patrocinio del comune e la collaborazione del coordinamento provinciale di Ferrara, voluto dalla sezione laghese della Protezione Civile presieduta da Donatella Moretti. Una conclusione dei sette giorni nei quali una trentina di ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni hanno potuto vivere un’esperienza formativa e divertente, imparando a prendersi cura dell’ambiente, ad affrontare i rischi con consapevolezza e conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile. "Posso dire che è stato un successo questa manifestazione – afferma Donatella Moretti – e ringrazio tutti gli attori, dai carabinieri alla polizia, dai vigili del fuoco alla capitaneria di Porto ed agli amici del 118, che hanno consentito di far conoscere ai ragazzi la delicatezze e la professionalità che esprimono svolgendo il proprio lavoro". Non meno soddisfatto il primo cittadino di Lagosanto Bertarelli, che elogia l’iniziativa capace "di preparare al meglio i nostri giovani alle eventuali future criticità che dovessero presentarsi, ma anche di avvicinarli all’indispensabile mondo del volontariato". Non sono mancate prove di esercitazione dei cani, a disposizione dei carabinieri, per la ricerca delle persone scomparse, l’escursione sulla barca della Capitaneria di Porto, la disponibilità dei vigili del fuoco nel mostrare tutti gli strumenti che hanno in dotazione e che trasportano sui loro veicoli e tanto altro ancora. "Lo scopo del progetto era promuovere l’informazione nella scuola, spiegare il nostro ruolo operativo in caso di emergenze – conclude Moretti – per formare una nuova educazione di protezione civile nella fase di prevenzione".

c. c.