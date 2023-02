Ragazzi del Guercino e ’Il pescatore di sogni’

CENTO

L’associazione carnevalesca I Ragazzi del Guercino il 5 febbraio si presenteranno in parata con il carro ‘Il pescatore di sogni’ esortando tutti a non smettere mai di sognare. "Il carro rappresenta i sogni e le speranze che ognuno di noi conserva nel proprio animo, l’illusione di un’idea che può essere realizzabile o meno e che sognando, ci permette di viaggiare con la mente in una dimensione spensierata e gioiosa – spiegano -Sul carro, un coraggioso subacqueo simula noi stessi che nuotiamo in un mare profondo e a volte soffocante in cerca dei nostri sogni racchiusi in forzieri che possono essere aperti solo con una grande forza di volontà e tenacia. Un grande squalo e una sirena ammaliatrice rappresentano le avversità e le false lusinghe che nella vita ci troviamo ad affrontare e che cercano di distoglierci dal nostro obiettivo, cioè la realizzazione di ciò a cui più teniamo. Beati i bambini che con la loro fantasia e innocenza possono permettersi di sognare anche ad occhi aperti dondolandosi dall’alto della luna". Secondi classificati nell’edizione estiva, saranno dunque i secondi a varcare piazza Guercino la prima domenica. "Il carro interamente progettato e costruito a Cento, punta molto sui particolari e sull’accuratezza nella realizzazione di ogni singola maschera – aggiungono - oltre allo spettacolare subacqueo, il maestoso squalo, alla divertente tartaruga, all’ammaliante sirena, sono presenti un’infinità di maschere di contorno che vanno dai pesci alle meduse ai coralli. E all’imbrunire, per effetto della cromaticità dei colori e di una coreografia di decine di eleganti e suggestivi figuranti, l’intero carro si mostra in una nuova veste come a voler coinvolgere maggiormente l’intero pubblico in un’atmosfera surreale, per non farci dimenticare che nella vita non bisogna mai smettere di sognare"