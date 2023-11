"Ragazzi, gli ostacoli si superano". Così nasce il libro ‘L’altro sport’

Sold out nella Sala della Musica, in via Boccaleone, per la presentazione del volumetto ‘L’altro sport’, firmato da Mauro Simeon. "Abbiamo un obiettivo tanto ambizioso quanto importante – ha spiegato l’autore – ed è quello di porgere ai più giovani un sostegno alla formazione della loro personalità e per aiutarli a superare nel migliore dei modi gli ostacoli che potranno trovare sul loro cammino".

L’incontro è stato il primo di una serie che vedrà confrontarsi, sulle annotazioni che si ricavano dalla lettura de ’L’altro sport’, diversi mondi, in particolare quello della scuola, delle società sportive , senza dimenticare la famiglia. Si tratta di una nuova chiave di lettura che punta attraverso la comicità e l’ironia, a cancellare l’esasperazione dalle competizioni. Proprio su questo aspetto si è concentrato il dibattito al quale hanno preso parte, tra gli altri Dorota Kusiack, assessore alla pubblica istruzione e politiche per la famiglia del Comune di Ferrara che si è detta particolarmente soddisfatta dell’iniziativa voluta da Mauro Simeon, assicurando la sua vicinanza al progetto. Sono poi intervenuti Marco Cristofori, direttore del Centro di medicina dello Sport che ha coniugato salute fisica e salute mentale, Simona Mandini, ricercatrice e vice coordinatrice del Corso di Laurea in scienze motorie di Unife che ha fatto il punto sulla realtà del Corso, Zotos Spyridon e Laura Cavrini psichiatri del dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche Unife, che hanno sottolineato come incida negativamente sulla psiche dei più giovani, un eventuale atteggiamento scorretto dei genitori. A chiudere gli interventi, ai quali ha fatto seguito un dibattito piuttosto acceso e di grande interesse, è stato Ruggero Tosi, delegato Coni della provincia di Ferrara che ha sollecitato il pubblico facendo riferimento ai suoi molteplici ruoli che nel tempo ha ricoperto: giocatore, allenatore e dirigente. Intenso e vivace il dibattito che ne è seguito, così come molti i temi affrontati che hanno messo in evidenza storture e atteggiamenti da parte di molte componenti del mondo sportivo, non in linea con gli obiettivi indicati dagli autori della pubblicazione.