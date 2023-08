Ragazzina sbalzata dalla giostra "Mi dispiace, mai successo prima"

TERRE DEL RENO

E’ ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Taranto, ma le condizioni della 14enne di Sant’Agostino stanno pian piano migliorando. L’adolescente è stata portata in ospedale venerdì sera, in codice rosso dopo essere stata sbalzata dal seggiolino dell’ottovolante ‘Swing’ al luna park di San Pietro in Bevagna, nel Tarantino dov’era in vacanza coi genitori. A stringersi accanto alla famiglia e costantemente informato, è il sindaco del Comune di Manduria, di cui San Pietro è una frazione. "Sono stato informato subito dell’accaduto ed è chiara la mia vicinanza alla famiglia – dice il sindaco Gregorio Pecoraro – e mi dispiace molto che questa famiglia che è in vacanza qui da noi abbia dovuto dovuto affrontare una simile dramma. Con molta riservatezza sto seguendo l’evolversi e so che la ragazza sta meglio,e che tra l’altro da subito ha avuto l’assistenza medica necessaria. Sono molto dispiaciuto per quello che è successo e le auguro una ripresa immediata e che tornino qui". Intanto l’attrazione "Swing" è stata isolata per le indagini necessarie a comprendere le dinamiche precise dell’evento e stabilire eventuali responsabilità. "So che dai carabinieri è stato chiesto anche un accesso agli atti per quanto riguarda le autorizzazioni del luna park, che è ormai una tradizione qui, da giugno a settembre – prosegue – a mia memoria problemi sulle giostre ed episodi così, non erano mai capitati e tra l’altro, mi sono anche molto meravigliato perché i titolari dell’attrazione sono di Manduria e hanno una lunga storia di generazioni di giostrai alle spalle. Ora la struttura è sotto sequestro per le indagini. Ho in animo anche di contattare il collega sindaco di Sant’Agostino dove abita la famiglia, per continuare anche a rimanere informato". A dare qualche altra notizia positiva è proprio Roberto Lodi. "Le ultime informazioni dicono che la situazione sembra lentamente evolversi positivamente anche se parecchio complicata – dice il sindaco di Terre del Reno – mi fa piacere che il collega tarantino abbia espresso la volontà di mettersi in contatto con me. La solidarietà tra sindaci è sempre vincente e fa piacere davanti a questi episodi gravi ma che fortunatamente sono rari". Intanto in Manduria i carabinieri sono al lavoro per capire come mai la 14enne sia stata sbalzata dal seggiolino, finendo contro la recinzione in metallo per poi cadere al suolo e perdere i sensi, sotto gli occhi del padre.

Laura Guerra