Tragedia sfiorata sulla costa ferrarese, ragazzino in condizioni disperate

Lido degli Estensi (Ferrara), 15 giugno 2025 – Ancora un dramma al mare, il terzo nel giro di nemmeno 48 ore. Dopo il 16enne marocchino Aymane Ed Dafali, annegato dopo essersi tuffato nel Logonovo per salvare due bagnanti in difficoltà, e il bambino di 6 anni deceduto nella piscina del camping Tahiti di Lido delle Nazioni, alle 20 l’allarme è partito dalle spiagge del Lido degli Estensi. Un ragazzo di 14 anni è in fin di vita dopo essere stato recuperato esanime nel tratto di mare antistante il bagno Maremoto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo del giovane affiorare dall’acqua. La vittima, di origine pachistana ma nata in Italia, era immobile e non respirava.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica e l’elicottero decollato da Ravenna. Il ragazzo è stato recuperato dagli operatori e trasportato a riva. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Il personale dell’emergenza ha tentato il tutto per tutto per salvarlo e, alla fine, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto, il personale della capitaneria di porto che ha svolto tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e ascoltato i testimoni che erano presenti al momento dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava giocando in acqua con il fratellino quando all’improvviso è scomparso.

I familiari lo hanno cercato, fino a quando non è stato visto affiorare dal mare. Come accennato, quella di ieri sera è la terza situazione critica registrata nel giro di poche ore sulla nostra costa. La prima, sabato pomeriggio, quando un sedicenne di origini marocchine arrivato sulla nostra costa per trascorrere un pomeriggio con gli amici, è annegato dopo essersi tuffato in mare per soccorrere due persone in difficoltà.

Nel pomeriggio, l’allarme è invece partito da Nazioni, dove un bambino tedesco, in vacanza con i genitori, si è tuffato nella piscina del campeggio ed è morto nell’acqua bassa. Ancora da chiarire le cause del decesso, che potrebbero ricondursi o a un malore improvviso (forse una congestione) o a un annegamento mentre stava giocando. Poi, in serata, l’ultimo dramma, a chiudere nel peggiore dei modi uno dei fine settimane più neri degli ultimi anni.