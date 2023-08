Ragazzo morto a Ferrara: cosa è successo lo dirà l’autopsia

Arriverà dall'autopsia la verità sulla morte del ragazzo di 19 anni stroncato da un malore improvviso nella notte tra sabato e domenica. La procura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e a breve disporrà gli accertamenti medico legali. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa l'ipotesi che nel decesso del giovane possa aver giocato un ruolo l'assunzione di stupefacenti.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Il giovane era davanti a un locale di via Bologna assieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato dal gruppo per poi tornare poco dopo. E' stato in quel momento che ha iniziato a stare male, crollando a terra sotto gli occhi dei presenti. Dopo i primi soccorsi in strada è stato portato all'ospedale di Cona, dove il suo cuore ha cessato di battere.