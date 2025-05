Ragazzo si perde. Soccorso e salvato

Una situazione potenzialmente drammatica si è risolta nel migliore dei modi grazie al pronto intervento degli agenti della polizia locale. Nella mattinata di sabato, un ragazzo affetto da autismo si è allontanato dal padre con cui si trovava all’interno di un’attività commerciale nei pressi della zona Fiera, facendo perdere improvvisamente le proprie tracce. Nel frangente, una pattuglia in moto della polizia locale in servizio in zona ha notato il giovane, intuendo immediatamente che potesse trovarsi in difficoltà. Dopo i primi accertamenti, è stata inviata sul posto una pattuglia in auto, composta da operatori con formazione specifica nella gestione di persone con disturbi dello spettro autistico, che ha accompagnato il ragazzo in caserma, dove è stato accolto in un ambiente sicuro e protetto. Parallelamente, la centrale operativa ha avviato le ricerche per risalire all’identità del giovane e rintracciare il padre, che nel frattempo stava cercando disperatamente il figlio nei dintorni dell’accaduto. Grazie ad un lavoro rapido ed efficace, il Comando di via Tassoni è riuscito a contattare il genitore e a riunire padre e figlio nel giro di poco tempo, portando a una conclusione positiva una vicenda che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. "Un grande ringraziamento va all’operato della nostra polizia locale in questa delicata vicenda" ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti.