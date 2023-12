Raggi di Luna per illuminare eventi e mercati

La magia del ‘Natale di Luna’ avvolge Comacchio. Nella giornata di domenica, l’Amministrazione Comunale ha dato simbolicamente avvio al ricco programma delle iniziative in laguna per le prossime festività natalizie con la cerimonia di accensione del Monumentale Trepponti e del Presepe Trepponti. Un semplice e partecipato momento per stare insieme e ricordare il lavoro di tutti coloro che hanno reso Comacchio ancora più speciale, addobbandola a festa nel pieno spirito natalizio e arricchendola di eventi, iniziative e intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Presenti al momento celebrativo i titolari dallo Studio I-DEA di Imola, accompagnati dai propri collaboratori, che hanno redatto il progetto di illuminotecnica per il Comune di Comacchio. Tra le novità di quest’anno, vi è stata, infatti, la volontà dell’Amministrazione di studiare e proporre a turisti e visitatori un’immagine armonica del Natale di Comacchio: "Dalle luminarie ai presepi, dai mercatini agli elementi della tradizione comacchiese, per la prima volta tutti gli elementi sono coordinati tra loro – spiegano dal Comune – e vanno a creare un vero e proprio percorso luminoso all’interno del centro. Tutto in collaborazione con Fo&Ma di Armando Folli e La Luminaria di Moreno Pasti. La temperatura di colore scelta per tutti gli elementi è un bianco caldo, ideale per creare un’atmosfera raccolta e delicata". Particolare attenzione è stata rivolta all’illuminazione dei caratteristici Presepi sull’acqua, posizionati sotto i ponti cittadini. "Per le natività – spiega l’architetto Lorenza Golinelli, presidente dello Studio I-DEA – abbiamo scelto un’illuminazione artistica, proprio come si fa con le opere d’arte. Sessanta piccoli proiettori sono stati posizionati ad hoc sui singoli elementi. Questo significa che per ognuno di essi è stata creata un’illuminazione su misura". Completano il progetto nuove visioni illuminotecniche che aggiungono ancora più magia al Natale di Comacchio: dalle scenografie luminose create per il Ponte Trepponti alle videoproiezioni dedicate alla Luna che dalle prossime settimane arriveranno sui principali monumenti della città. "Natale di Luna di Comacchio: la Festa di tutti per tutti, durante la quale, ancora una volta, Comacchio incanta per gli elementi che la contraddistinguono, per la sua capacità di essere protagonista e per l’ospitalità ed accoglienza che la rendono meta di gite" - dichiara l’assessore al Turismo e alla Cultura, Emanuele Mari.

Valerio Franzoni