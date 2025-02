Raggira una donna fingendosi magistrato. Ancora nei guai l’ex truffatore dei preti

Avrebbe usato l’immagine di un pubblico ministero per poi spacciarsi come avvocato - due professionisti entrambi realmente esistenti - per accaparrarsi prima la fiducia, e infine i soldi, di una donna il cui compagno era detenuto in carcere. Lui, Cristiano Perini, 54enne di Ferrara, figura a processo a Reggio con rito ordinario, chiamato a rispondere di sostituzione di persona. Il suo nome era già salito alla ribalta per una serie di truffe ai sacerdoti avvenute nella città estense e non solo.

Nel caso reggiano, le cui indagini sono state seguite dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, il 54enne avrebbe associato al proprio profilo whatsapp la foto di un magistrato ritratto in toga e dentro un’aula di tribunale. Sfruttando l’impatto rassicurante della divisa giudiziaria, Perini avrebbe poi chiamato nell’agosto 2018 la donna, allora domiciliata in una cooperativa sociale di Reggio. Presentandosi come il legale di fiducia del suo fidanzato, detenuto in carcere a Piacenza, millantò di poterlo liberare presentando velocemente un’istanza al tribunale della sorveglianza di Bologna, e le chiese 500 euro. successivamente si è fatto consegnare dalla stessa donna altre somme di denaro.