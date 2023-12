"Raggiungiamo un obiettivo vitale"

"La comunità ebraica ha posto come uno degli obiettivi più importanti e vitali la valorizzazione e rigenerazione del ghetto. Adiacente il centro, il ghetto permette a tutt’oggi di percepire la presenza ebraica, un corpo unico con la città, via Mazzini via Vignatagliata e via Vittoria fanno parte degli itinerari turistici; non

sempre si ha la consapevolezza della storia ebraica ferrarese". Parole del presidente della comunità ebraica Fortunato Arbib. "La Comunità – prosegue – ha raccolto le istanze provenienti da più parti per valorizzare e promuovere le aree del ghetto: è nata così la partecipazione al bando Intreg. Un ringraziamento allo staff di progettazione e al sindaco Alan Fabbri".