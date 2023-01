Ferrara, raid al bar con la pistola: locali vietati a un ragazzino

Controlli di polizia in galleria Matteotti.

Ferrara, 3 gennaio 2023 – Locali ‘off limits’. A due mesi dai fatti è arrivata la stretta per il giovane finito nei guai dopo il raid di Halloween al bar ‘Farmacia’ di galleria Matteotti. Nei suoi confronti è infatti scattato il divieto di accesso ai locali pubblici (Dalp). Il provvedimento del questore – le cui pratiche erano state avviate subito dopo i fatti – è stato notificato a fine dicembre al diretto interessato, un minore residente fuori città. Ora, in osservanza della misura, l’adolescente non potrà entrare nei locali di una zona ben precisa del centro storico, definita dal documento stesso. In particolare, non potrà frequentare i locali di galleria Matteotti e zone limitrofe come via San Romano, piazza Trento Trieste e Porta Reno. A spingere il questore Salvatore Calabrese a ricorrere a questo provvedimento è stata la gravità dell’episodio avvenuto la sera di Halloween. Un fatto per il quale è stata fatta una segnalazione alla procura dei minori, ora al lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Il lavoro di indagine avviato dai pubblici ministeri bolognesi è iniziato con l’ascolto del giovane, individuato dalla polizia di Stato pochi giorni dopo. Il tutto si è verificato al culmine di un periodo turbolento per galleria...