Raid con mannaia e acido: "Fatto per disperazione"

Non aveva alcuna intenzione di fare del male. Il suo sarebbe stato un gesto di disperazione per le minacce ricevute in precedenza. Ha parlato davanti al giudice il 52enne arrestato l’altro giorno dai carabinieri dopo essersi presentato a casa di un altro soggetto a Lido degli Estensi e averlo minacciato di morte con una mannaia. Assistito dall’avvocato Bernardo Gentile, ieri mattina in aula ha spiegato al giudice la propria versione dei fatti, affermando appunto di avere agito per esasperazione e comunque senza intento di arrecare danno. Ascoltata la verità dell’indagato, il gip ha convalidato l’arresto, disponendo per il 52enne la misura dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7.

I fatti. L’allarme è scattato nella notte di martedì. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato sotto casa di un pregiudicato della zona minacciandolo di morte e sventolando la grossa lama. Il tempestivo arrivo dei militari, prima della stazione di Lido degli Estensi e poco dopo dei colleghi del Radiomobile e della stazione di Porto Garibaldi, ha evitato che la situazione degenerasse irrimediabilmente. Ad allertarli è stata la sorella dell’arrestato, la quale ha contattato il 112 non appena il fratello le aveva confidato le proprie intenzioni. Il 52enne è stato così fermato e immobilizzato con non poca fatica dai militari. Infatti, nonostante la loro presenza, l’uomo non ha desistito dal proprio intento, provando comunque a scavalcare il cancello del cortile dell’abitazione per raggiungere il rivale. Una volta bloccato, i carabinieri gli hanno trovato addosso anche un bisturi e una bottiglia di acido muriatico che aveva nascosto sotto gli indumenti. Armi e liquido sono stati posti immediatamente sotto sequestro. Sono ora in corso accertamenti per capire quale sia stato il movente che ha spinto il 52enne a un gesto di tale violenza.

L’arresto. Al termine delle verifiche, l’arrestato è stato portato prima in ospedale a Lagosanto per un malore improvviso e, dopo le dimissioni, è stato accompagnato a casa dove è rimasto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno fino alla data dell’udienza di convalida. I reati che gli sono stati contestati sono tentata violazione di domicilio, porto abusivo di armi e minacce. Ieri mattina, si diceva, il tribunale ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri di Comacchio e disposto la misura cautelare.

