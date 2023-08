Raid con ostaggi in banca, identificati i responsabili

Ci sono voluti quattro anni di indagini, ma alla fine gli inquirenti sono riusciti a chiudere il cerchio intorno ai presunti responsabili della rapina con ostaggi alla Bper di San Giuseppe del settembre del 2019. La lente degli inquirenti si è stretta su cinque soggetti, tutti napoletani tra i 70 e i 39 anni. Quattro di essi avrebbero materialmente messo in atto il colpo, mentre il quinto, risultato domiciliato nel Comacchiese, avrebbe ricevuto parte del bottino. Le ipotesi di reato sono rapina, sequestro di persona e – a carico di un solo indagato – ricettazione per aver ricevuto dai complici 7.800 euro provento del raid. Il sospetto è che fossero dei ‘trasfertisti’ arrivati dalla Campania apposta per mettere a segno il colpo. Alcuni di loro, stando a quanto emerso, un paio di settimane dopo il fatto furono arrestati in flagranza per un episodio analogo. Una volta attribuito un nome e un cognome ai presunti autori della rapina, ora la procura dovrà concludere le indagini raccogliendo ogni elemento utile a carico degli indagati.

L’assalto alla filiale Bper della frazione comacchiese risale al 12 settembre del 2019. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la banda agì in modo coordinato e preciso. Uno degli indagati, il più giovane, sarebbe entrato per primo, a volto scoperto. Una volta dentro avrebbe ordinato ai dipendenti di allontanarsi dai computer e di aprire la porta di ingresso, per fare entrare i complici che attendevano fuori (due di essi hanno agito col volto coperto da berretto e scaldacollo). Gli altri malviventi sono quindi entrati uno dopo l’altro, con compiti ben precisi. Uno avrebbe portato tutti i presenti in una stanza interna alla filiale, dopo avergli fatto lasciare su un tavolo i cellulari, in modo che non potessero dare l’allarme. Un terzo complice si sarebbe poi fatto accompagnare da uno dei cassieri nel caveau, facendosi aprire la cassaforte temporizzata da un altro impiegato. Il tutto con la minaccia di essere pestati con una sbarra d’acciaio. L’ultimo complice si sarebbe infine fermato vicino all’entrata della banca, bloccando i clienti e accompagnandoli nella stanza insieme agli altri.

Dipendenti e avventori sono rimasti chiusi tra quelle mura per cinquanta interminabili minuti, in attesa dell’apertura della cassaforte a tempo. A quel punto i rapinatori hanno potuto mettere le mani sul denaro, 121mila euro in tutto. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri della compagnia di Comacchio i cui sforzi, alla fine, sono stati premiati. L’attività investigativa ha infatti consentito, seppure a distanza di tempo, di identificare tutti e cinque i membri del commando.

Federico Malavasi