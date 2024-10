Raid in serata a Porotto . Si trova i ladri in casa mentre guarda la tv. Ma il colpo va a monte

Per un soffio non si è trovata faccia a faccia con i ladri. Fortunatamente è bastato un urlo per far capire ai malviventi che non avevano campo libero e a costringerli a fuggire precipitosamente. Rimane però lo spavento per una situazione che avrebbe potuto prendere una piega ben più inquietante e pericolosa. È la stessa protagonista della disavventura a rendere noto, attraverso un post su Facebook, quanto accaduto nella serata di venerdì in via Scalabrini, a Porotto.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 22. La padrona di casa, stando al suo racconto, era ancora sveglia e stava guardando la televisione. A un tratto ha sentito dei rumori sospetti nell’altra stanza. Non ci ha messo molto a capire cosa stesse succedendo e, spaventata, ha urlato. A quanto pare quel grido è stato sufficiente per far scappare i ladri, che hanno desistito facendosi di nebbia. La donna ha quindi chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per un primo sopralluogo. Stando a quanto emerso, i malviventi sarebbero entrati da una finestra. Al momento non è chiaro se siano riusciti a rubare qualcosa o se invece siano stati scoperti prima di riuscire a mettere le mani sul bottino. Resta comunque la cronaca di un raid commesso a un’ora non particolarmente tarda della sera, con gli abitanti in casa e ancora svegli. Circostanze che testimoniano la spregiudicatezza dei ‘topi d’appartamento’, capaci di entrare in azione anche con il rischio di essere colti sul fatto. Per fortuna la padrona di casa non ha avuto un faccia a faccia con i malviventi, le cui conseguenze avrebbero potuto essere imprevedibili.

Ieri mattina in via Scalabrini sono arrivati gli agenti della Scientifica per completare il sopralluogo alla luce del sole. Gli agenti hanno eseguito tutti gli accertamenti finalizzati a isolare eventuali tracce dei malviventi e, stando a quanto trapelato, sarebbero state individuate impronte di scarpe su un muro. Le indagini continuano.

Federico Malavasi