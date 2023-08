Raid in un’azienda edile: furto da 30mila euro

Hanno caricato su un camion un piccolo escavatore, materiale e carburante e si sono dati alla fuga. I ladri hanno messo le mani su un bottino di 30mila euro. È successo a Comacchio: un furto durante la notte in un cantiere. La razzia si è consumata tra venerdì notte e sabato all’alba. I malviventi hanno fatto sparire vari materiali da cantiere in via Dei Mille a Porto Garibaldi, proprio nel cantiere di pertinenza Cadf( Azienda per la fornitura dell’acqua) ma in subappalto alla ditta Bortolato Srl, la danneggiata dal furto la quale ha sede a Mogliano Veneto.

I malviventi, per ora ignoti, pare si siano recati sul luogo con un autocarro, una volta sul posto avrebbero asportato attrezzatura varia, carburante ed un escavatore di piccole dimensioni, il tutto per un totale di oltre trenta mila euro di beni. Sentita la rappresentante legale della ditta, Paola Murador, ha asserito: "Siamo stati derubati verosimilmente a cavallo tra le ultime ore della notte, a parer mio i ladri hanno utilizzato un autocarro di grandi dimensioni, viceversa non sarebbero stati capaci di portare via un escavatore di peso considerevole. Tra l’altro, nonostante sia la prima volta che denunciamo il fatto, già in un’altra occasione ci hanno rubato del carburante. Ciò significa che è da un po’ che ci osservano, se sono gli stessi. Ci siamo recati a fare la denuncia a Mogliano stamattina ed i carabinieri ci hanno rassicurato dicendoci che segnaleranno immediatamente la cosa ai colleghi di Comacchio che procederanno con le indagini. La zona è coperta in parte da telecamere comunali, ragionavo sul fatto che nel momento del furto era in atto lo stop al traffico dei mezzi pesanti e degli autocarri perciò penso che se si riuscisse a risalire, dalle riprese, all’unico autocarro in circolazione forse si riuscirà a trovare i responsabili. Confido in chi seguirà le indagini. Il danno subito e qualificato con carte alla mano è di 30 mila euro circa".

A notare il furto è stato un dipendente giunto sul posto verso le sei e mezzo del mattino, in modo da iniziare a lavorare approfittando delle ore più fresche del giorno, salvo poi accorgersi della spiacevole sorpresa e contattare i carabinieri. Con l’arrivo del ferragosto il fenomeno dei furti nei cantieri potrebbe inasprirsi per via della sospensione dei lavori, furti addirittura di macchinari da tonnellate di chili.

Jasmine Belabess