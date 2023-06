Raid No-Vax a Firenze, scritte contro i vaccini anti Covid sui muri della Motorizzazione

Ancora un raid No-Vax. Stavolta, le scritte deliranti contro i vaccini anti Covid sono comparse sulle pareti della Motorizzazione di via della Canapa. Le frasi, vergate a caratteri cubitali in vernice rossa, sono state notate ieri mattina da diversi passanti e dagli impiegati arrivati al lavoro, che hanno dato l’allarme. "Con vax o vi uccidono o vi rendono schiavi" recita la scritta più evidente tracciata sul muro dell’edificio. Le forze dell’ordine sono state avvisate e sono in corso tutti gli accertamenti del caso, finalizzati a risalire agli autori dell’atto vandalico. Le ultime scritte in ordine di tempo riconducibili a questa matrice sono quelle comparse a novembre sui muri del vicino liceo Carducci. In precedenza episodi di questo tipo si erano verificato all’hub vaccinale di via della Fiera. Insomma, mentre l’incubo della pandemia sembra allontanarsi sempre di più, non accennano a calare le azioni di chi continua a contestare l’efficacia del vaccino nel contrastare l’emergenza.