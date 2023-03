Raid notturno di ladri a Casumaro Spaccata una vetrina, auto derubate

Nottata di ladri a Casumaro, che tra giovedì e venerdì hanno toccato diversi luoghi tra case, auto e anche un’attività commerciale che ora dovrà fare i conti con i costi dei danni della spaccata subita. I ladri infatti, sono riusciti ad entrare nel negozio di una parrucchiera creando un notevole danno. "Mi hanno buttato giù il vetro della porta – dice la donna – non è suonato l’allarme proprio perché non hanno cercato di aprire la porta. Probabilmente sapevano".

Una spaccata che però non ha fruttato nulla ai ladri, ma solo grattacapi economici alla negoziante. "Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutto il negozio – dice –. Hanno rubato alcune cose per i capelli tra mollette e cerchietti e hanno portato via cassa. Era vuota e non hanno trovato denaro. L’ho ritrovata dietro al cimitero". E dunque si contano i danni. "Solo per la cassa sarà un danno da almeno 500 euro al quale si aggiunge anche il ripristino del vetro sfondato della porta – conclude – non ho idea di quanti fossero perché nessuno ha visto o sentito nulla". La titolare in mattinata è dunque andata a sporgere denuncia dai carabinieri per la spaccata al negozio. Oltre a questo, i cittadini di Casumaro segnalano l’azione dei ladri anche in altre zone della frazione. A quanto si apprende, si tratterebbe di tre punti dove i malintenzionati hanno colpito, sempre nella notte: in via Brenta hanno aperto e rovistato nelle macchine parcheggiate, in via Bondenese hanno sfasciato una porta di una casa e infine, la spaccata all’esercizio pubblico.

Laura Guerra