Raid vandalico al bar del delitto. Il fratello di Buzzi spacca la vetrina e scatena il parapiglia in ospedale

I dubbi sono sempre stati pochi, ma con il passare delle ore anche gli ultimi rimasti sono sfumati. Il raid vandalico al Big Town, il locale di via Bologna nel quale il primo settembre è stato assassinato il tatuatore 43enne Davide Buzzi, ha un legame ben preciso con il fatto di sangue di cui è stato teatro. A sfondare la vetrina e rompere i nastri bianchi e rossi che delimitavano l’area esterna, secondo le ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato Alessandro Buzzi, fratello minore della vittima. È lui l’uomo che i carabinieri hanno trovato fermo davanti al locale subito dopo il raid e che ha dato in escandescenza all’arrivo delle ‘divise’, sotto gli occhi di numerosi passanti. Una volta calmato, l’uomo si è allontanato ed è tornato in corriera nel Comune del Basso Ferrarese in cui vive. Ma la giornata non era finita. Verso le 21 si è presentato all’ospedale per farsi medicare una ferita e anche lì ha dato in escandescenza, scatenando attimi di parapiglia e aggredendo un sanitario. Al pronto soccorso sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla calma. Al momento non è noto se siano stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Interpellata, la direzione generale dell’Ausl ha espresso "sdegno per l’episodio che si è consumato la notte scorsa. Episodio tanto più grave in quanto verificatosi in luoghi in cui si lavora per curare e assistere persone e, trattandosi di reparti di Emergenza urgenza, per salvare vite. La direzione esprime vicinanza agli operatori e si riserva di tutelarsi nelle sedi opportune".

Nel frattempo, ieri è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia un altro protagonista di questa storia, Lorenzo Piccinini. Il giovane ha scelto di non spiegare la propria verità sulle pesanti accuse che gli vengono mosse. Il 21enne, sopravvissuto all’orrore del Big Town, è indagato per tentata estorsione ai danni del titolare del locale. Davanti al gip Silvia Marini ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Il ‘faccia a faccia’ è durato pochi minuti, giusto il tempo di esplicitare l’intenzione di fare scena muta. Secondo le accuse Piccinini (assistito dall’avvocato Giampaolo Remondi) avrebbe dato man forte all’amico Davide Buzzi nel tentativo di estorcere tremila euro al titolare del bar, Mauro Di Gaetano, pena l’incendio del locale. Quella sera i due si erano presentati al Big Town con una tanica di benzina per rafforzare la propria minaccia. La situazione degenerò rapidamente nella violenta lite conclusa con l’omicidio di Buzzi e il ferimento di Piccinini da parte di Di Gaetano e del padre Giuseppe (ora entrambi in carcere). Il giovane è stato arrestato venerdì scorso e messo ai domiciliari.