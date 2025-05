Raid vandalico al ristorante stellato. Alla Zanzara danni per 50mila euro

Samuel Bison è stato sveglio fino alle 6 di ieri mattina costatando come il danno causato al ristorante la Zanzara, che si fregia della stella Michelin da anni, e conduce assieme ai fratelli Sauro e Sara si aggiri attorno ai 50mila euro. Non tanto per il furto della Dacia Familiare lasciata parcheggiata come sempre all’esterno, ma soprattutto per gli ingenti danni che hanno causato gli ignoti penetrati poco dopo la mezza nel locale che si trova all’interno dell’oasi di Porticino a Codigoro, perpetrando un gesto vandalico, ignobile, becero e privo di ogni dignità. I fatti "verso le 12,45 è scattato l’allarme, capita per la fauna che passa a volte davanti ai sensori, ma osservando le telecamere ho visto il cancello aperto sulla passerella in legno che conduce al ristorante - spiega Samuele - cosa mai successa".

E ancora: "Mi sono alzato e in un quarto d’ora sono arrivato trovando tutte le luci accesse e forse anche rischiando sono entrato ed ho grandissimo valore gettate a terra e in mille pezzi, i pos, il pc e gli altri strumenti informatici distrutti. Ho buttato l’occhio alle celle frigorifere e le spie erano spente - prosegue - quella che conteneva i vini aveva subito la stessa violenza tutte le bottiglie frantumante e pezzi piccoli di vetro finiti in mezzo al pesce mentre nell’altra il pesce era stato gettato per terra. Nella sala acqua che fuoriusciva dal soffitto col rischio, se avesse imbibito troppo le travi di legno, di danni ancor maggiori. Sono corso sopra trovando tutti i lavandini, i bidè ed ogni rubinetto dal quale sgorgava l’acqua aperto alla massima intensità, li ho chiusi, ma ci vorrà del tempo anche per far asciugare tutto. Ho chiamato i Carabinieri che mi sono parsi anche loro increduli di fronte a tanto gratuito e inspiegabile vandalismo, adesso svolgeranno le indagini e fortunatamente le telecamere esterne hanno ripreso tutto".

L’appello del proprietario: "Mi piacerebbe parlare con queste persone - conclude Bison - per capire che cosa può spingerle a fare un danno così gratuito a delle persone che fondamentalmente hanno l’unico scopo di valorizzare un territorio attraverso l’alta cucina che propongono e non hanno mai fatto male a nessuno". Per i danni subiti il locale resterà chiuso almeno fino a mercoledì.

Claudio Castagnoli