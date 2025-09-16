Rambaldi, 100 anni dalla nascita: "In viaggio tra i luoghi di origine"

"Non celebriamo solo un artista, ma accogliamo un ritorno. Da Ferrara a Hollywood, dal disegno su carta al digitale: il viaggio su Carlo Rambaldi continua". Le sue origini ferraresi non stupiscono affatto: ne costituiscono il dna creativo più intimo. Ferrara, la città che risponde all’imperturbabile perfezione prospettica fiorentina con imprevedibile visionarietà in un distillato di nebbie e attese, fu il nido ideale per lo sviluppo del genio rambaldiano. Si intuisce bene nelle parole di Cristina Rambaldi, nipote del grande effettista vigaranese e vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Parole pronunciate ieri pomeriggio, in una Sala dell’Arengo totalmente riempita da un pubblico pronto ad alzarsi in piedi ad applaudire, come in effetti è avvenuto subito dopo il discorso della nipote d’arte. L’occasione era data dall’inizio delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Rambaldi (15 settembre 1925 – 10 agosto 2012). "È una giornata molto importante per me – aggiunge Cristina Rambaldi –. Questi luoghi custodiscono l’origine di una storia straordinaria, quella di mio nonno Carlo. Oggi celebriamo cento anni dalla nascita di un uomo capace di unire la precisione della tecnica alla libertà dell’immaginazione. Per questo è nata la nostra fondazione: non per conservare, ma per dare continuità a quello spirito creativo, proprio di un mondo in cui arte, scienza e cuore si incrociano".

Il pomeriggio, organizzato dall’antropologo Fabrizio Barban, ha avuto un altro protagonista della vita e della ricerca cinematografica locali: Carlo Magri. In una relazione durata più di un’ora, Magri ha presentato il suo libro ‘Ferrara, città e provincia nel cinema’, che, citando il sottotitolo, porta i lettori in un "viaggio per immagini lungo un secolo", durante il quale hanno visto la luce oltre 100 film" e che inevitabilmente ha tra i suoi principali rappresentanti proprio Carlo Rambaldi. Tra aneddoti, immagini proiettate e video, Magri ha condensato il secolo rambaldiano: dall’ispirazione ferrarese della bicicletta, alle esperienze con Antonio Sturla; dalla creazione di creature iconiche del cinema come E.T., King Kong e Alien, ai tre premi Oscar. Da Ferrara a Hollywood e da Hollywood, di nuovo, a Ferrara, fino al sogno (mai realizzato) di costruire alle porte di Codigoro la sua città ideale: Millenium. "A cent’anni dalla sua nascita – dice il vicesindaco Alessandro Balboni –, Ferrara accoglie Rambaldi come un figlio, per i suoi legami e per il segno indelebile che ha lasciato nel mondo del cinema". "Prima di arrivare ad Hollywood – sottolinea Marco Gulinelli, assessore alla cultura – la storia di Rambaldi è profondamente intrecciata con Ferrara, sua prima palestra creativa. Qui realizzò i suoi primi cortometraggi documentaristici, con uno sguardo poetico e insieme scientifico, sempre sospeso tra tecnica e immaginazione".

In chiusura segnaliamo le due mostre visitabili in Comune fino al 21 settembre, con dipinti di Rambaldi e scatti fotografici di Lino Ghidoni. Al Comune di Ferrara, verrà donata un’opera di Rambaldi, realizzata ad hoc per la Biennale di Venezia, che si trova esposta in apertura della mostra per poi essere trasferita nei locali che saranno individuati dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.