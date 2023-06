Rami pericolanti, pompieri al lavoro tra pineta e bosco Spada

Doppio intervento dei vigili del fuoco di Codigoro e Copparo, intervenuti con un cestello elevatore sulla strada che costeggia il bosco Spada e al Lido di Volano per tagliare rami pericolosi o in procinto di cadere. Con questa operazione hanno messo in sicurezza una via sulla quale si affacciano diverse abitazioni. Lo scopo era evitare che i grossi rami pericolanti cadessero rompendo i fili della linea elettrica. Un’attività finalizzata a garantire sia la sicurezza che il rispetto delle norme ambientali, avviata dopo aver ottenuto l’autorizzazione dei carabinieri forestali. Sul posto anche l’assessore al decoro urbano Stefano Adami che, oltre a ringraziare i vigili del fuoco per la loro operatività, ha illustrato la natura degli interventi. "Sono funzionali alla logica del ‘meglio prevenire che curare’ – ha detto –. Quella che si dice ordinaria manutenzione anche alla luce dei sempre più frequenti eventi climatici violenti". Completata la messa in sicurezza a Codigoro, i pompieri si sono spostati al Lido di Volano dove hanno messo in sicurezza i rami pericolanti della pineta che costeggia il mare.

c. c.