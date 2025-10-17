Rampari di San Paolo. La posa della passerella, il cantiere avanza ancora

Sta prendendo forma, tra le mura e la Darsena, uno degli interventi simbolo della rigenerazione di quell’area. In Rampari di San Paolo, i mezzi sono già all’opera. E’ iniziata la posa della passerella metallica aerea che collegherà il percorso ciclopedonale di via Rampari di San Paolo al terrapieno vicino al parcheggio ex Pisa. Un’opera che completerà l’asse di mobilità dolce fino al parcheggio Kennedy, restituendo continuità e armonia a un’area che negli ultimi anni ha cambiato volto. Il progetto, inserito nel più ampio piano "Assi di Connessione", è uno dei tasselli più riconoscibili del disegno urbano che l’amministrazione sta tessendo intorno alla Darsena. Una scelta che punta a una città più accessibile, verde e connessa, dove camminare o pedalare non sia solo un’alternativa, ma un gesto naturale del vivere quotidiano. La passerella, dal profilo leggero e contemporaneo, sorgerà nel pieno rispetto delle Mura Estensi, simbolo identitario di Ferrara. L’avvio dei lavori è stato possibile dopo il nulla osta della Soprintendenza, arrivato nel maggio scorso, a seguito di una richiesta di modifica progettuale necessaria per approfondire le indagini sul sottosuolo e garantire la massima tutela del patrimonio storico. Un passaggio tecnico che ha allungato i tempi, ma che assicura un equilibrio perfetto tra innovazione e salvaguardia. Il cantiere prevede in questi giorni la posa dei pali di fondazione: 15 metri di lunghezza e 40 centimetri di diametro ciascuno, per un’opera dal valore complessivo di 220 mila euro. Dopo la fase di maturazione del cemento, circa un mese, si passerà al montaggio della struttura metallica vera e propria. Se il cronoprogramma sarà rispettato, la nuova passerella sarà pronta entro metà dicembre. "Questo intervento – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega alle Opere Pubbliche – rappresenta l’ultimo tassello del nuovo sistema di mobilità e, soprattutto, di vivibilità che abbiamo sviluppato attorno alla Darsena. Il quartiere è ormai uno spazio urbano moderno e sostenibile, dove la storia dialoga con la qualità della vita contemporanea. Con la riqualificazione del parcheggio Kennedy, ora riorganizzato e alberato, e la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, l’area si configura come un comparto rigenerato, pensato per i cittadini e per chi sceglie di muoversi in modo sostenibile".