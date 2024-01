Rampari San Paolo, proseguono le opere

Proseguono gli interventi del progetto ‘Assi di connessione urbana’ nell’ambito dell’opera del Comune per la rigenerazione urbana della zona ex Mof-Darsena-Meis, finanziata con fondi statali del Bando periferie. Lunedì saranno consegnati alla ditta appaltatrice gli interventi in Rampari di San Paolo per la riqualificazione del tratto compreso tra il Meis e il fondo chiuso verso via Piangipane. Dalla settimana successiva prenderanno il via la demolizione dei marciapiedi e il rifacimento dell’illuminazione. Quel tratto di Rampari di San Paolo sarà chiuso al transito.