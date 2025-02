Rancan (Lega): "Spero di rivederlo al suo posto". Nanni (Pd): "Atto dovuto. Auspico torni serenità"

La Lega blinda il ‘suo’ uomo. A partire dal segretario federale, Matteo Salvini. Sul territorio, il riferimento per il partito è il segretario regionale Matteo Rancan: "Grazie a Nicola Lodi per l’impegno profuso per tutta la cittadinanza di Ferrara, per la sua perseveranza e per gli obiettivi che insieme al sindaco Fabbri ha raggiunto – così Rancan – . Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, con la speranza di rivederlo di nuovo al lavoro". Insomma il movimento è compatto nel sostenere l’amministratore che al momento ha fatto un passo indietro, in virtù della sospensione di 18 mesi in forza della legge Severino, scattata all’indomani della condanna in primo grado a due anni e otto mesi nell’affaire Cidas.

Di tutt’altro tenore è invece il commento che il consigliere comunale del Pd, Davide Nanni affida ai social. "Le dimissioni dell’ex vicesindaco Nicola Lodi, già sospeso a metà dicembre dalla giunta dopo la condanna in primo grado per il caso Cidas, è un atto dovuto seppur tardivo – si legge sulla sua bacheca – . Speriamo che porti maggior serenità nella vita politica cittadina. Ora il sindaco non ha più alibi: metta mano alle deleghe di giunta per consentire la ripresa efficace dell’attività amministrativa e consiliare, a rilento da mesi".

È curioso che dall’opposizione sia arrivata solo questa reazione assieme a quella dell’ex consigliera del Misto Anna Ferraresi. "Sarà un caso che proprio oggi (ieri, ndr) odi abbia annunciato le sue dimissioni? – si chiede – . Alle 9 mi trovavo in tribunale, dove è stata formalizzata la data del processo che lo vede imputato per diffamazione e per l’invio di documenti riservati, in forma anonima ai capigruppo consiliari e al mio datore di lavoro, con l’obiettivo di procurarsi un ingiusto profitto e arrecare un danno di immagine alla sottoscritta. Essere bulli al potere significa credere di poter agire impunemente, di sentirsi intoccabili".