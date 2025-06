Rao, il gioiellino biancazzurro conteso tra serie A e Cesena

Emanuele Rao non ha certo disputato una stagione esaltante, però la prospettiva di perderlo a titolo gratuito lascia un senso di amarezza e frustrazione che nel corso degli anni hanno provato i tifosi di tante società. L’attaccante esterno nato a Rovereto nel 2006 è nel mirino di diversi club di serie A, ma alla fine potrebbe spuntarla il Cesena. Del resto, in Romagna la punta trentina ha diversi estimatori che lo conoscono piuttosto bene, dal direttore generale Di Taranto al direttore sportivo Fusco, quest’ultimo appena passato in bianconero dopo aver condotto il mercato della Spal nella stagione 2023-24. Curiosamente, Rao arrivò a Ferrara nel 2021 in un contesto molto simile a quello odierno. In quel caso, il fallimento del Chievo aveva liberato numerosi talenti, che il direttore Catellani – trasferitosi proprio dalla società scaligera a quella biancazzurra – convinse a seguirlo all’ombra del Castello Estense. Rao ha fatto la trafila nel vivaio di via Copparo, giocando prima nella selezione Under 17 e poi nella Primavera, prima di effettuare il salto in prima squadra. La stagione della consacrazione doveva essere l’ultima, peraltro cominciata in maniera molto brillante per Rao che ha realizzato tre gol nelle prime cinque giornate. Sul più bello però l’attaccante classe 2006 si è inceppato: il suo rendimento è progressivamente peggiorato fino a uscire addirittura dai radar nel momento decisivo dei playout. La società biancazzurra poteva venderlo a gennaio, ma ha preferito trattenerlo nella speranza che il suo valore aumentasse. E ora resta a bocca asciutta, con lui e con tutti gli altri tesserati che si stanno guardando intorno alla ricerca di una sistemazione.

Naturalmente, non tutti sono inseguiti come Rao. Ma qualche altro giocatore che fa gola in categoria superiore non manca, per esempio Oumar Conté. Il 18enne guineano era finito sotto i riflettori dopo il gol siglato pochi minuti dopo il debutto tra i professionisti sul campo del Legnago Salus. Conté poi ha proseguito la stagione tra alti e bassi nella Primavera, ma rappresentava un prospetto davvero niente male. E a quanto pare il ragazzo si è già accasato alla Reggiana, dove potrebbe mettersi alla prova in serie B o quantomeno fare la spola tra Primavera e cadetteria. In passato anche la Spal ha approfittato di queste situazioni: fa parte del gioco e non si può certo gridare allo scandalo. Ma provare questa sensazione sulla propria pelle è sempre sgradevole.

Stefano Manfredini