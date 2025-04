Rapì una bambina, l’accusa di ‘alleggerisce’

Secondo l’accusa avrebbe sequestrato una bambina di sei anni, strappandola dalle braccia della madre. Secondo la difesa avrebbe invece soltanto cercato di difendere la piccola, strattonata dalla donna. Ora sarà il giudice dell’udienza preliminare a stabilire se un indiano di 27 anni sia da processare o da prosciogliere dalle accuse. Il caso è approdato ieri mattina in aula davanti al gup Silvia Marini. Durante l’udienza, il giudice ha disposto una modifica del capo di imputazione, passato da sequestro consumato a tentato. Alla luce di questo cambiamento è stato disposto un rinvio al 2 luglio, data in cui si entrerà nel vivo.

La vicenda al centro del procedimento risale al 29 maggio del 2023. Siamo in zona stazione. L’imputato (difeso dall’avvocato Antonio Cristian Altieri) nota la madre che cammina tenendo in braccio la bambina e le si avvicina di soppiatto. All’improvviso gliela strappa dalle mani, cercando di allontanarsi rapidamente. Nel farlo urla frasi sconnesse, tra cui "la bambina è mia". Il tutto dura soltanto pochi secondi, fino all’intervento della nonna materna della minore che insegue e blocca il giovane. Pochi istanti dopo, sul posto arrivano anche i carabinieri che avviano le indagini per ricostruire i contorni dell’accaduto. L’indiano finisce così sotto inchiesta con l’accusa iniziale di sequestro di minore, ora cambiata in tentato. La tesi difensiva, come accennato, è che l’uomo avrebbe strappato la bimba alla madre perché l’avrebbe vista trattarla in modo brusco. L’intenzione sarebbe stata dunque quella di salvarla e non di rapirla. Nella prossima udienza l’imputato sceglierà se discutere la preliminare o se chiedere un rito alternativo.

f. m.