Ferrara: tenta di rapire una bimba di 3 anni, la nonna lo blocca alla stazione

Ferrara, 6 giugno 2023 – Ha strappato la bambina di tre anni dalle braccia della madre come se nulla fosse e si è allontanato da piazza Castellina in direzione della stazione con l’intenzione di salire su un treno e dileguarsi.

La madre di 20 anni, sotto choc, è rimasta paralizzata per qualche istante; mentre la nonna di 43 anni, che era lì a fianco, si è messa all’inseguimento del rapitore e lo bloccato prima che riuscisse a salire su un convoglio.

Le urla della donna hanno attirato diverse persone e l’uomo è stato costretto a restituire la piccola. Poi si è dato alla fuga cercando di far perdere le sue tracce.

Intanto, le due donne, di nazionalità romena, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara, che, domenica sera, intorno alle 21, si sono precipitati sul posto per iniziare immediatamente le indagini.

I militari sono stati bravi, perché in pochi minuti, grazie all’identikit fornito da madre e nonna, hanno individuato un indiano di 25 anni.

L’uomo è stato riconosciuto dalle donne e da alcuni testimoni, ed è stato accompagnato in caserma per l’interrogatorio. Ai militari ha raccontato il motivo del rapimento: "Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via".

Il giovane è stato quindi denunciato per sequestro di persona aggravato dal fatto che ha provato a rapire un minore.

La ricostruzione dell’indiano non ha convinto gli uomini dell’Arma, che, con ogni probabilità, continueranno le indagini. L’episodio del tentato rapimento si è aperto e chiuso nel giro di pochi minuti, attirando l’attenzione della folla presente domenica sera nella piazza.

I militari, inoltre, hanno appurato che il giovane indiano non conosceva madre e nonna della bambina. Un’ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che l’uomo non ha raccontato la vera la ragione del rapimento.

Prima che la nonna lo bloccasse si stava dirigendo verso un treno in partenza per Venezia. La sua intenzione era di scappare con la bambina nel Nord Italia.