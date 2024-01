Rapina al supermercato. Ruba tra gli scaffali e picchia un vigilantes

Sono le 9 di martedì quando, all’interno del supermercato Lidl di via Oroboni, un giovane si aggira per gli scaffali. Come molti clienti, osserva la merce in esposizione. Improvvisamente però, decide di prendere delle confezioni di generi alimentari e, dopo essersi appartato lontano da occhi indiscreti, li ripone all’interno della borsa che porta a tracolla e si avvia verso le casse come se nulla fosse. Un addetto alla vigilanza del supermercato, notata l’azione del giovane, lo avvicina dopo che lo stesso ha varcato le casse pagando soltanto la merce che aveva in mano e gli chiede quindi di mostrare il contenuto della borsa. Quest’ultimo, vistosi scoperto, reagisce spintonando l’addetto alla sicurezza e colpendolo ripetutamente al fine di assicurarsi la fuga.

Pochi istanti dopo, giunge sul posto una pattuglia dei carabinieri che, dopo aver riportato la calma, arresta per tentata rapina impropria un ventenne straniero, con precedenti specifici.

La refurtiva viene immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nella mattinata di ieri, lo straniero è stato portato in tribunale per la direttissima. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione.