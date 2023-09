Rapina all’ufficio delle Generali. Dipendente malmenata, poi la fuga

Una rapina in pieno giorno all’ufficio assicurativo Generali. Ha alcuni tratti da film d’azione quanto successo ieri a Copparo nel condominio di via Pavese, nel pomeriggio. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che nell’ora di chiusura degli uffici al pubblico, ignoti malviventi, arrampicandosi dal retro del palazzo, siano giunti al primo piano dove ha sede la Generali e abbiano messo in pratica il loro piano. Sfortunatamente, all’interno degli uffici era ancora presente una dipendente, che sentendo dei rumori provenire dalla stanza vicina, vi si sarebbe recata per verificare quanto stesse accadendo, ancora ignara del tutto.

Giunta sul posto, avrebbe notato i malviventi sbucare dalla finestra e ha provato di corsa di chiuderli all’interno di una stanza, ma invano. Uno dei malfattori l’avrebbe spintonata nell’atto di spalancare la porta, che lei tentava di serrare intrappolandoli all’interno, facendola cadere al suolo e vincendo la sua resistenza.

La donna sarebbe così caduta perdendo lucidità per gli istanti favorevoli a far compier loro la rapina. Riacquisita lucidità la dipendente ha chiamato i Carabinieri, che assieme all’ambulanza, sono giunti sul posto. Le indagini sono in corso e va registrata una curiosa analogia con quanto verificatosi proprio due anni fa, sempre nello stesso ufficio. Una rapina con la stessa dinamica, messa in atto il 7 settembre 2021, con due donne che avevano utilizzato i loro bambini per distrarre la dipendente, facendoli correre liberamente per gli uffici al fine di attrarre l’attenzione della dipendente. L’impiegata li aveva infatti rincorsi, nel fare ciò le due madri la chiusero in una stanza rapinando il rapinabile, Datesi alla fuga, alla fine furono acchiappate quasi subito dopo dai Carabinieri. Si spera nello stesso esito anche in questa occasione.