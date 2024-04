Rapina e aggressioni. Diciasettenne arrestato per due ’colpi’ a segno. In azione davanti ai negozi

Ha picchiato un uomo all’interno di un esercizio commerciale e poi, una volta avvistato fuori, avrebbe cercato di investirlo con un’auto. Mentre alcuni giorni dopo, ha rapinato una donna, dentro un centro commerciale della città e per riuscire a fuggire l’ha di fatto travolta con un’auto. Lui, minorenne, era insieme ad altri due presunti complici, maggiorenni che sono giudicati separatamente. Per il giovanissimo, però, nei giorni scorsi è arrivato il provvedimento del Tribunale dei minori di Bologna che ne ha disposto di fatto l’arresto. E’ stato incastrato dai racconti di alcuni testimoni che si erano trovati ad assistere e in alcuni passaggi anche delle telecamere di videosorveglianza. Frammenti che hanno permesso agli uomini della squadra mobile di risalire ai responsabili. Con il puzzle messo insieme, è stato chiesto e ottenuto il provvedimento di arresto, che per un minore, in questo caso diciassettenne, significa la custodia in un istituto penale per minorenni.

Gli episodi. Il giovane, insieme ai due complici maggiorenni, avrebbe aggredito e percosso la prima vittima, un uomo. Non contento, una volta fuori, a bordo di un’auto i tre hanno cercato di investirlo, causandogli ferite che sono state giudicate guaribili in cinque giorni. Da qui sono iniziate le indagini della Mobile. Cominciando dall’ascolto di coloro che all’esterno del negozio si sono trovati ad assistere alla scena. I poliziotti hanno poi cercato e acquisito alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dopo alcuni giorni, il secondo episodio. Questa volta all’interno di un centro commerciale: il diciassettenne avrebbe rapinato della borsetta una cliente. Quando, però, si è visto rincorrere dalla proprietaria e da un uomo arrivato in suo soccorso. Entrambi quando hanno capito che il giovane stava per scappare si sono aggrappati alla portiera dell’auto e lui invece di fermarsi, ovviamente, ha accelerato facendo cadere rovinosamente a terra l’uomo e la donna, che hanno riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in sette e dieci giorni. Ad aiutare gli uomini della squadra mobile anche i riconoscimenti fotografici, oltre i video e le testimonianze: tutto è servito per cristallizzare le varie fasi due due episodi e individuare le responsabilità.

Cristina Rufini