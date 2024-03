Rapina e minaccia un passante: "Se parli ti mando i miei amici"

Aggredisce e rapina un passante e poi lo minaccia: "Se parli ti mando i miei amici napoletani". Un episodio per il quale un 49enne comacchiese (già noto per alcuni furti in serie nei supermercati della zona, fatti per i quali fu ripetutamente arrestato) è finito a processo con la duplice accusa di rapina e minaccia. Il processo a suo carico si è aperto ieri mattina davanti al collegio giudicante e, dopo i primi passaggi tecnici, è stato aggiornato per entrare nel vivo. I fatti al centro del procedimento si sarebbero verificati il 4 aprile del 2022. L’uomo, secondo le accuse, avrebbe avvicinato un passante che stava buttando la spazzatura e, dopo averlo spinto e fatto cadere su una poltrona che si trovava vicino al cassonetto, gli avrebbe strappato il portafoglio dalla tasca (all’interno c’erano circa 370 euro). Poi, la frase minatoria. Il caso tornerà in aula il 9 ottobre per ascoltare il racconto della persona offesa.