Rapina il Despar poi scappa: arrestato

Ha minacciato un cassiere, sostenendo di avere con sé un coltello, per assicurarsi la fuga con i prodotti rubati. Ma il tentativo di un 45enne di origine straniera è fallito, grazie al tempestivo intervento da parte dei carabinieri e al sangue freddo dello stesso dipendente del supermercato che non ha esitato a chiamarli. Il fatto è avvenuto giovedì scorso al supermercato Despar di via Po a Ro Ferrarese, località del comune di Riva del Po. Il 45enne si trovava all’interno dell’esercizio commerciale per fare acquisti, ma quando ha oltrepassato la linea delle casse per guadagnare l’uscita, qualcosa ha fatto scattare i dispositivi antitaccheggio del punto vendita.

Nulla che i commessi non abbiano già visto quotidianamente ma, quando il controllo è stato ripetuto e i dispositivi hanno nuovamente iniziato a suonare più volte, è apparso chiaro che l’uomo avesse con sé qualcosa di non pagato.

Il cassiere di turno, quindi, ha cercato di far accomodare l’uomo negli uffici per fare le opportune verifiche, ma il 45enne ha reagito, sostenendo di non aver rubato nulla; poi, ha intimidito il dipendente affermando di avere con sé un coltello. A fronte della minaccia, temendo per la propria incolumità e per quella dei clienti presenti, il cassiere si è visto costretto a lasciare andare il cliente sospetto, ma non senza aver avvisato i militari dell’Arma di quanto accaduto. Dopo alcuni minuti il 45enne è ritornato sul posto, continuando a rivolgersi al cassiere di turno e a rivolgere a quest’ultimo la stessa minaccia. Ed è stato proprio in quel momento che sono attivati sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Copparo.

Subito, i militari hanno fermato l’uomo e lo hanno perquisito, trovando effettivamente un coltello nelle sue tasche. Per questa ragione è scattato immediatamente l’arresto del rapinatore che, senza opporre resistenza, si è consegnato ai carabinieri che lo hanno portato in caserma. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità giudiziaria e dovrà rispondere in Tribunale a Ferrara del reato di rapina, per aver minacciato ed intimidito il cassiere allo scopo di assicurarsi la refurtiva e garantirsi fuga. I carabinieri ricordano che, soprattutto in casi come questi, è fondamentale contattare tempestivamente il ‘112’, allo scopo di consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Valerio Franzoni