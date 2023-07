Rapina impropria, Polizia arresta cittadino straniero noto per reati contro persone e patrimonio

La polizia ha arrestato un cittadino straniero per rapina impropria. L’uomo, già noto per i suoi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, dopo essere entrato in un supermercato del centro cittadino, ha prelevato dagli scaffali alcuni generi alimentari nascondendoli all’interno dello zaino e, giunto alle casse, ha pagato solo una bottiglietta di tè. Un dipendente dell’esercizio commerciale aveva notato tutta la scena in diretta dalle telecamere di videosorveglianza, avvertendo un suo collega di quanto stava accadendo: quest’ultimo ha immediatamente raggiunto il malvivente – che nel frattempo aveva oltrepassato le casse – chiedendogli di mostrare il contenuto dello zaino. Vistosi scoperto, il ladro, incurante, si è diretto verso l’uscita, seguito dal dipendente che ha provato a recuperare la merce rubata. Nella circostanza l’uomo, per liberarsi e guadagnarsi la fuga, ha sferrato un violento pugno al polso del lavoratore, riuscendo a divincolarsi. Le pattuglie della Polizia di Stato, già sul posto, hanno subito fermato il malvivente, recuperando l’intera refurtiva.