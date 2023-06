Rapina in villa, l’imputato in aula "Non c’entro nulla, ero in Albania"

"Il giorno della rapina? Ero in Albania". Si chiude con un colpo di scena l’ultima udienza del processo per la rapina in abitazione avvenuta il 13 giugno del 2020 a Corporeno. Imputato per quei fatti è rimasto soltanto un albanese di 45 anni. Gli altri due soggetti accusati del colpo sono infatti usciti di scena a seguito della scelta di riti alternativi. Ieri mattina, davanti al collegio giudicante, è stato sentito il ‘terzo uomo’. A sorpresa, durante l’esame, l’imputato ha dichiarato di avere un alibi mai emerso finora. "Non so nemmeno dove sia Corporeno – ha detto –. In quel periodo ero in Albania". A rafforzare la sua dichiarazione ci sarebbero due biglietti del traghetto con data di partenza 9 giugno e ritorno il 18. Il 45enne ha inoltre fornito una spiegazione del fatto che il suo cellulare quel giorno agganciasse una cella telefonica compatibile con la rapina. Partito per Durazzo avrebbe infatti lasciato il proprio furgone a una donna con cui aveva intrecciato una relazione. All’interno del mezzo c’era anche il suo cellulare in quanto – ha spiegato in aula – quando era in patria non utilizzava il telefono con la scheda italiana.

Approfondimenti. Al termine della deposizione, il tribunale ha disposto per prima cosa un’accertamento sul viaggio in Albania che l’imputato ha dichiarato di aver intrapreso pochi giorni prima del raid. La prossima udienza verranno inoltre ascoltati il padrone di casa (difeso dagli avvocati Gianni Ricciuti e Gabriele Farinelli) e la donna alla quale il 45enne ha affermato di aver lasciato il furgone.

I fatti. Quella notte di tre anni fa, tre malviventi con il volto coperto dai passamontagna e armati di pistola e piede di porco hanno minacciato gli abitanti di una villetta della frazione intimandogli di aprire la porta e farli entrare. Una richiesta alla quale i padroni di casa non hanno ubbidito, trovando rifugio suol tetto insieme ai figlioletti di otto mesi e cinque anni. Lì, pietrificati dalla paura, hanno trovato la forza di chiamare i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno fatto fuggire i banditi che, nel frattempo, avevano caricato sul furgone del padrone di casa una serie di oggetti trafugati dal garage. Uno di loro fu catturato quasi subito, gli altri due non molto tempo dopo.

f. m.