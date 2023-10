Rapina in villa, resta il mistero dei biglietti

Ha raccontato di quella notte in cui la sua abitazione di Corporeno era stata presa di mira dai rapinatori, costringendo la sua famiglia – moglie e figlioletti – a trovare riparo sul tetto e da lì allertare i carabinieri. Il proprietario della villa alla periferia di Cento ha ripercorso quegli istanti e spiegato quanto accaduto. Dopo di lui ha testimoniato la ex compagna dell’imputato che è un albanese di 45 anni. Lui all’udienza precedente ha dichiarato di trovarsi in Albania nei giorni dell’aggressione alla villa. Mostrando al collegio di giudici i biglietti di un traghetto. La ex compagna è colei alla quale l’imputato dice di aver lasciato in consegna il furgone con dentro il suo telefono cellulare, che sarebbe stato usato per portare via la refurtiva. Nell’udienza di ieri, davanti al collegio giudicante composto dal presidente Piera Tassoni e dai giudici Sandra Lepore e Alessandra Martinelli, non è invece stato sciolto il mistero dei biglietti del traghetto per l’Albania, con data 9 giugno e rientro in Italia il 18 dello stesso mese, perché i successivi accertamenti della procura non avrebbero portato a sciogliere il dubbio. Pertanto se ne riparlerà alla prossima udienza, fissata al 7 febbraio prossimo.

L’assalto. Era il 13 giugno del 2020 quando tre malviventi con il volto coperto dai passamontagna e armati di pistola e piede di porco minacciarono la famiglia che abitava nella villetta della frazione, intimandogli di aprire la porta e farli entrare. Una richiesta alla quale i padroni di casa non hanno ubbidito, decidendo di cercare scampo sul tetto insieme ai figlioletti di otto mesi e cinque anni. In cima all’abitazione, pietrificati dalla paura, hanno trovato la forza di chiamare i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari dell’Arma riuscirono a far fuggire i banditi che, nel frattempo, avevano caricato sul furgone del padrone di casa una serie di oggetti trafugati dal garage. Uno di loro fu catturato quasi subito, gli altri due non molto tempo dopo.

L’inchiesta. Tre gli stranieri finiti sotto indagine e poi a processo. Ma due coimputati hanno già scelto riti alternativi, mentre a giudizio è rimasto il ‘terzo uomo’, un albanese di 45 anni accusato di tentato furto e tentata rapina, entrambi aggravati. Nella scorsa udienza, a sorpresa, durante l’esame, l’imputato ha dichiarato di avere un alibi mai emerso. "Non so nemmeno dove sia Corporeno – ha detto –. In quel periodo ero in Albania". E ha mostrato due biglietti del traghetto con data di partenza 9 giugno e ritorno il 18. Il 45enne ha inoltre fornito una spiegazione del fatto che il suo cellulare quel giorno agganciasse una cella telefonica compatibile con la rapina. Partito per Durazzo avrebbe infatti lasciato il proprio furgone a una donna con cui aveva intrecciato una relazione. Il mistero dei biglietti deve ancora essere risolto.

Cristina Rufini