Rapina minore e lo picchia, a processo

E’ finito a processo, davanti al giudice del Tribunale di Ferrara con le accuse di rapina e lesioni. Per fatti che risalgono a luglio del 2020. Lui, ferrarese di 25 anni è accusato di avere minacciato un giovane straniero, minorenne, per farsi consegnare soldi. E per portare a compimento il suo intento avrebbe sferrato un pugno al volto di uno straniere, minore di 18 anni, che stava tranquillamente passeggiando lungo una strada di Lido di Spina.

Lui, l’imputato, assistito dall’avvocato Luca Morassutto si difende asserendo che la ricostruzione che lo accusa non è assolutamente vera. Nell’udienza di ieri si è chiusa la fase dibattimentale e il giudice ha fissato al 19 settenbre prossimo la prossima udienza in cui si aprirà la discussione, per poi andare a sentenza.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’imputato a bordo della sua auto, una Bmw, quel 10 luglio del 2020, avrebbe avvicinato il minore che stava passeggiando. Ha abbassato il finestrino intimandolgli di consegnarli i soldi, 150 euro che dopo essere stato minacciato, a suo dire, avrebbe consegnato. Poi l’imputato gli ha sferrato un pugno al volto e gli ha intimato di non dire niente a nessuno, altrimenti lo avrebbe raggiunto in qualsiasi momento e ammazzato.

Accuse che da sempre il ventritreenne respinge. Nell’udienza di settembre prossimo, al termine delle richieste di accusa e difesa, sarà il giudice del Tribunale di Ferrara, a decidere se la ricostruzione della procura corrisponde a come si sono svolti i fatti.

