Rapina notturna alla filiale Credem. Ma i ladri fuggono a mani vuote

La rapina alla filiale di Mirabello della Credem e i malviventi in fuga ma con un bottino vuoto. Nella notte tra martedì e mercoledì, la filiale della Credem di Mirabello, è stata teatro di un furto ma i ladri, una volta raggiunto un luogo sicuro e aperta la piccola cassaforte, hanno trovato l’amara sorpresa di trovarla vuota. Tutto è accaduto attorno alle 3 del mattino quando un gruppetto di 3 o 4 malviventi ha forzato la porta laterale dell’uscita d’emergenza dell’istituto bancario, riuscendo ad entrare al suo interno in pochi minuti. Una volta dentro, dirigendosi verso la postazione delle casse, i ladri hanno deciso di asportare il "roller cash", un dispositivo di cassaforte contenente denaro che serve per la gestione della cassa. L’hanno trascinato all’esterno dove in mattinata figuravano ancora i segni a terra, una doppia strisciata che portava verso la stradina d’ingresso da Corso Italia verso il parcheggio di Piazza I Maggio, costeggiando la filiale. Hanno dunque caricato il roller cash su un’auto, non senza fatica visti i segni a terra, dandosi rapidamente alla fuga, utilizzando un’auto per scappare dalla scena.

Il colpo è stato veloce, durato poco meno di 15 minuti e messo a segno con grande efficienza da questo gruppetto di persone che hanno operato ovviamente a volto coperto. Nonostante l’allarme antifurto sia scattato facendo muovere subito l’auto dei carabinieri in direzione Mirabello, essendo un sistema silenzioso, nessuno in paese avrebbe sentito nulla. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, ma quando sono arrivati sul posto, i malviventi non c’erano più ed è stato dato subito il via a tutte le indagini per poter risalire a questi soggetti. All’esterno della banca sono visibili i segni della forzatura sulla porta laterale e i chiari segni di trascinamento del "roller cash", che lasciavano intendere la dinamica del furto. Ora potranno dire tanto le immagini delle telecamere di sorveglianza sia della filiale che delle aree circostanti, e quelle sulle strade per cercare di ricostruire i movimenti dei ladri e identificare i responsabili.

Laura Guerra