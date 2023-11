Rapina un anziano, arrestato 48enne

COMACCHIO

È stato arrestato durante la serata di Halloween, un quarantottenne accusato di aver compiuto due rapine e un furto con destrezza: reati per i quali era stata emessa nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara. Episodi che si sono consumati nello scorso mese di agosto e che hanno avuto come vittima sempre la stessa persona: un ottantaseienne comacchiese preso di mira. A dare seguito al provvedimento emesso dal giudice sono stati i carabinieri della Stazione di Comacchio che hanno arrestato il quarantottenne il quale, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere a Ferrara. Erano stati proprio i militari di Comacchio ad avviare subito le indagini , dopola denuncia che era stata sporta dal figlio dell’anziano.

Le testimonianze di alcune persone presenti ai fatti hanno consentito di raccogliere utili e concordanti indizi contro il quarantottenne. In due circostanze, quest’ultimo avrebbe spintonato e fatto cadere a terra l’ottantaseienne, per poi sfilargli alcune decine di euro: questo nonostante i disperati tentativi dell’anziano di difendersi con il bastone con il quale si aiutava per camminare. In un’altra circostanza, invece, l’uomo avrebbe distratto la propria vittima, sfilandogli di tasca i contanti.

Episodi che si sono consumati nei primi giorni di agosto scorso. Da qui, la denuncia del figlio della vittima che ha portato all’avvio delle indagini e la raccolta di elementi utili a provare la sua colpevolezza. Martedì scorso, l’uomo di 48 anni è stato arrestato come disposto nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, con le accuse di rapina e furto con destrezza.

v. f.