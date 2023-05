Rapina un negozio e morde un militare

CENTO

Prima tenta di rubare in un’agenzia di viaggi poi morde un carabiniere per cercare di sfuggire all’arresto. È stato un pomeriggio movimentato quello di mercoledì in centro a Cento. Protagonista degli istanti di parapiglia è un trentenne romeno. Arrivato a Cento con la corriera proveniente da Bologna, l’uomo prima si ubriaca e poi inizia a girare per la città in cerca di elemosina. Durante questo suo girovagare entra in un’agenzia di viaggi e chiede qualche spicciolo. Al rifiuto dei presenti, non si dà per vinto e cerca comunque di impossessarsi di qualcosa. Prima punta a una borsetta, ma senza successo. Nota quindi un cellulare su una scrivania e se ne impossessa, tentando poi una maldestra fuga. Uno dei clienti si accorge del furto e lo segue. Fuori dall’esercizio lo ferma e gli chiede conto di quanto ha appena fatto. Il trentenne si divincola, cercando di allontanarsi, ma l’uomo lo trattiene fino all’arrivo dei carabinieri allertati poco prima.

Nemmeno la vista delle divise basta a calmare il romeno, il quale tenta disperatamente di liberarsi mordendo a una mano il maresciallo che cercava di farlo salire sulla ‘gazzella’. Il militare dovrà in seguito ricorrere alle cure del pronto soccorso per farsi medicare le ferite riportate nella colluttazione con il soggetto. Alla fine, non senza fatica, i carabinieri riescono a portarlo in caserma e ad arrestarlo con le accuse di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero è comparso ieri mattina davanti al giudice Giulia Caucci per il processo per direttissima. Il tribunale ha convalidato l’arresto e condannato il trentenne a due anni e mezzo di reclusione. Alla pena detentiva si aggiunge il divieto di dimora nella provincia di Ferrara e una multa da seicento euro.

f. m.