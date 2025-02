Rapina una prostituta, inseguito e picchiato

Era stato accusato da una prostituta di averla rapinata, portandole via 300 euro, dopo aver consumato un rapporto in un appartamento in via Cassoli. Non c’erano testimoni e quindi le accuse, sostanzialmente, vertevano sulla versione della donna confutata, ovviamente, dal cliente. La parola di lei, difesa dall’avvocato Cristian Altieri, contro quella di lui. Così nell’udienza dell’altro ieri l’uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto. Ma gli strascichi di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2021 e che sembra non finire mai, continueranno, in ogni caso, a parti invertite. Dopo la presunta rapina ai danni della donna, la prostituta e il suo compagno avrebbero inseguito il cliente fino alla stazione dove l’avrebbero preso a bastonate. Così quello che inizialmente era un bandito è diventato la vittima. Nell’udienza predibattimentale, il compagno della prostituta è stato assolto per l’incapacità di intendere e volere; mentre il processo nei confronti della donna continuerà per le lesioni cagionate al cliente. Per quanto riguarda la rapina, la donna ha raccontato di aver contrattato con il cliente nelle vicinanze della stazione, poi di averlo accompagnato nel suo alloggio per consumare il rapporto sessuale. Qui però le cose non sarebbero andate come avrebbe voluto l’uomo e, quando sarebbe stato il momento di pagare, il cliente, invece di saldare, avrebbe spinto la donna e si sarebbe impossessato dei soldi. A questo punto sarebbe scattato l’inseguimento della prostituta e del suo compagno per cercare di recuperare il denaro,. Una lunga corsa conclusa alla stazione con le bastonate ai danni del presunto bandito.

m.r.