Rapinata della borsa davanti al bar. Resiste e fa arrestare il bandito

La strenua resistenza a una rapina da parte di una turista ha permesso agli agenti della polizia di Stato di bloccare il malvivente prima che potesse fuggire con la sua borsetta. Il maldrestro tentativo di derubare la cliente di un bar si è quindi concluso con le manette ai polsi per un soggetto di origine moldava. Il tutto è accaduto nella giornata di sabato, nella distesa del bar Kristall Bakery di via Ripagrande. La vittima, una turista milanese, era seduta ai tavolini del loale e aveva appoggiato la borsa allo schienale della sedia. Il malvivente, passando da quelle parti in bicicletta, deve aver subodorato il colpo facile e si è avvicinato furtivamente alla malcapitata. In un lampo, ha afferrato la borsetta ma non aveva fatto i conti con la pronta reazione della donna.

La turista ha afferrato la borsa cercando in tutti i modi di trattenerla. In tutta risposta, l’uomo l’ha spintonata facendola cadere a terra. Nel trambusto, altri avventori del bar sono andati in soccorso della donna, per poi ingaggiare un breve inseguimento con lo straniero, che nel frattempo si stava allontanando in bicicletta. La fuga non è però durata molto, dal momento che il maldestro malvivente ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra. È stato così raggiunto dalla vittima, dagli altri avventori e, nei medesimi istanti, dalle volanti, nel frattempo allertate dai presenti. A quel punto, l’aspirante rapinatore ha capito di non avere più scampo e non ha potuto fare altro che arrendersi e farsi portare in questura con le manette ai polsi. Al termine degli accertamenti, è stato accompagnato in carcere, in attesa di comparire, nelle prossime ore, davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto. L’accusa nei suoi confronti è di rapina. Scossa ma illesa la vittima dell’aggressione.

f. m.