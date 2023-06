Rapine baby gang a Lido di Spina (Ferrara): arrestato un 15enne

Ferrara, 14 giugno 2023 – È stato arrestato uno degli autori delle rapine che si sono consumate nello scorso fine settimana a Lido di Spina. E a rendere ancor più grave il fatto, è che si tratti di un giovanissimo di soli quindici anni che avrebbe agito assieme ad un gruppo di altre persone. L’episodio è avvenuto domenica scorsa.

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi assieme ai colleghi del Nucleo operativo radiomobile stavano effettuando un servizio di controllo straordinario del territorio, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico legati alla ‘movida’ e alla repressione di reati.

Nell’ambito della loro attività, sono intervenuti a Lido di Spina dove, dopo una segnalazione riguardo a gruppi di giovanissimi che stavano creando disturbo in viale Raffaello Sanzio, un sedicenne era stato rapinato di un berretto e di tutto il denaro che aveva nel proprio portafoglio.

A seguito di ciò, i militari hanno avviato ricerche serrate lungo le vie retrospiaggia che conducono ai ‘baretti’. Qualche minuto dopo hanno individuato un gruppo di giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni nei pressi del luogo in cui si era consumata una seconda rapina.

Vittime, questa volta, erano tre ventenni ferraresi che erano appena usciti da alcuni locali sulla spiaggia. I tre giovani hanno riferito ai carabinieri di essere stati accerchiati, minacciati con armi e costretti a consegnare il denaro che avevano nel portafogli. E nella circostanza hanno riconosciuto un quindicenne come uno dei loro aggressori. Il minorenne, di origini straniere ma di nazionalità italiana, residente fuori provincia, è stato trovato in possesso anche del berretto che era stato sottratto al sedicenne nel corso della prima rapina.

Dunque, i carabinieri hanno portato il quindicenne in caserma e lo hanno arrestato. Al termine degli accertamenti, lo hanno accompagnato presso un centro di accoglienza per minori nel Bolognese, in attesa dell’udienza di convalida che è stata celebrata nella giornata di martedì. Nel corso dell’udienza, il Tribunale per i Minorenni ha convalidato l’arresto e, ritenendo sussistenti i gravi indizi di reato raccolti dai carabinieri e le esigenze cautelari evidenziate dal Pm, ha disposto per il giovane la misura della permanenza in casa con divieto di comunicare con soggetti esterni ad eccezione dei genitori e dei servizi sociali.

Nel frattempo, il lavoro dei carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi sulla vicenda sta proseguendo: infatti, gli uomini dell’Arma stanno proseguendo nelle indagini volte ad identificare compiutamente tutti gli altri membri del gruppo, responsabile delle rapine dello scorso fine settimana a Lido di Spina.