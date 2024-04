Rapinò un’anziana: l’ex fidanzata gli fornisce l’alibi, ma per i giudici non è credibile

Ferrara, 29 aprile 2024 – Quell’alibi fornito da una testimone sembrava in grado di ‘raddrizzare’ un processo finito con una stangata. Le cose non sono però andate come si aspettava e la richiesta di revisione, proposta in forza di quella che la difesa riteneva essere una nuova prova, si è rivelata un buco nell’acqua. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso presentato da un 44 enne romeno, già condannato per una rapina ai danni di un’anziana, bloccata nella propria abitazione e derubata insieme a un complice.

I fatti al centro della vicenda si sono verificati nel 2012 al Lido delle Nazioni. All’epoca l’imputato era ‘ospite’ di un amico che si trovava agli arresti domiciliari, a un centinaio di metri da casa della pensionata. La sera del 17 dicembre, l’anziana fu avvicinata da due soggetti mentre portava fuori la spazzatura. Uno di essi, poi riconosciuto come il 44enne, la afferrò per un braccio e la fece rientrare in casa.

Una volta dentro, la fecero sedere sul divano e mentre uno dei malviventi le diceva di stare calma, l’altro rovistava ovunque alla ricerca di qualcosa da rubare. Se ne andarono poco dopo con qualche decina di euro in contanti e alcuni gioielli. Le successive indagini fecero finire sotto la lente il 44enne, riconosciuto dalla donna che lo aveva visto a volto scoperto. Il processo di primo grado si concluse nel 2015 con una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione, confermata in Appello e diventata irrevocabile nel 2017. Un caso che sembrava ormai chiuso, senonché di recente il romeno ha presentato istanza di revisione.

A cambiare le carte in tavolo, secondo la difesa, sarebbe il racconto di una donna, all’epoca dei fatti compagna dell’imputato. La testimone ha riferito di aver trascorso il giorno della rapina insieme all’imputato. Il caso è quindi approdato davanti alla corte d’Appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza. I giudici marchigiani avevano infatti ritenuto le parole della teste "non attendibili e idonee a inficiare il compendio probatorio già acquisito".

Il 44enne si è quindi giocato l’ultima carta in Cassazione. Gli ermellini non si sono però discostati da quanto stabilito in Appello, ‘impallinando’ i motivi di impugnazione. Nella sentenza si ricorda come le testimonianze della donna, "mai indicata nel corso del giudizio e nemmeno all’esito della chiusura delle indagini preliminari", fosse "generica" e non in grado di confutare il riconoscimento da parte della vittima. In conclusione, secondo la Suprema corte, i motivi della sentenza d’Appello sono "immuni dalle censure sollevate", essendo i nuovi elementi non in grado di "ribaltare il giudizio di colpevolezza". Abbastanza per dichiarare inammissibile il ricorso e far naufragare il tentativo di revisione del processo.