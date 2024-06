Rapito, minacciato e bastonato. Quattro imputati verso il processo

Sequestrato, portato sull’argine, riempito di botte e poi scaricato davanti a casa come un sacco di patate. Sembra una scena da film d’azione quella accaduta a Portomaggiore nell’estate di due anni fa. Una spedizione punitiva che ha avuto come vittima un pachistano di 61 anni. Al momento, il movente del raid non è noto. Sono invece conosciute le conseguenze. Il malcapitato è stato infatti prima minacciato con un coltello e poi preso a bastonate: l’aggressione gli ha provocato ferite giudicate guaribili in sei giorni. Sull’accaduto si misero subito al lavoro i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Gli inquirenti, al termine delle indagini, hanno stretto il cerchio intorno a quattro soggetti, tutti connazionali della vittima, trai 20 e i 56 anni. Per loro la procura ha chiesto il rinvio a giudizio e il caso approderà in tribunale il 19 settembre. Nel frattempo sono state disposte le ricerche di due degli imputati, attualmente irreperibili.

Un passo indietro. I fatti al centro dell’inchiesta si sono verificati il 13 agosto del 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro imputati – per motivi non del tutto chiariti – avrebbero inseguito il 61enne e, una volta raggiunto, lo avrebbero caricato con la forza su un’auto. A quel punto, con l’ostaggio a bordo, avrebbero raggiunto l’argine di un canale a circa duecento metri di distanza. Qui, sotto la minaccia di un coltello, lo avrebbero fato scendere dall’auto e percosso con dei bastoni. Subito dopo lo avrebbero riportato indietro, buttandolo giù dall’auto davanti a casa. I quattro sono accusati a vario titolo di lesioni e sequestro di persona. Uno di essi deve infine rispondere dell’aver violato con questa azione un avviso orale che gli era stato notificato il 6 maggio dello stesso anno.