"Rappresentano il nostro futuro"

Mario Zimolo spiega: "Sicuramente è un bene per la nostra città, portano la crescita, garantiscono più dinamicità grazie proprio alla loro giovinezza. Quindi ritengo sia importante che ci siano, negli anni è cresciuta la loro presenza. Ma non sono certo troppi. Ci sarebbe bisogno, ritengo, di maggiori servizi studiati per loro". Zimolo aggiunge: "La richiesta di appartamenti in affitto da parte degli studenti è sempre crescente, magari bisognerebbe studiare soluzioni affinché possano trovare alloggi durante il periodo di permanenza a Ferrara. Gli studenti non sono mai troppi perché rappresentano il futuro e dobbiamo fare di tutto per accoglierli, portano vantaggi anche a tutta la nostra città da sempre accogliente".